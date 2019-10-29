Devrim DEMİR



Kamu Hizmet Komisyonu kararı ile Mağusa Hastanesi’nde vekaleten başhekimliğe atanan Dr. Nil Ergün Eledağ’ın görevinin engellenmesi mahkemeye taşındı. Sağlık Bakanlığı hastaneye başka bir başhekim görevlendirdi, yaratılan kriz büyüdü.

Yüksek İdare Mahkemesi’ne dosyalanan ara emri başvurusu geri çekildi, Dr. Nil Ergün Eledağ’ın avukatı Levent Kızılduman, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada müvekkili aleyhinde geçici görevden uzaklaştırma kararı ile ilgili ara emri ve dava dosyalayacaklarını kaydetti.

Kızılduman, ara emrini geri çekme nedeninin müvekkili aleyhine 25 Ekim tarihinde alınan ikinci kararla ilgili bugün yeniden dosyalama yapacaklarını ifade etti.

Mağusa Hastanesi Başhekim Vekili, Dr. Nil Ergün Eledağ’ın avukatı Levent Kızılduman, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada müvekkili aleyhinde geçici görevden uzaklaştırma kararı ile ilgili ara emri ve dava dosyalayacaklarını kaydetti.

Kızılduman: “Komisyon siyasilerin kontrolünde olan bir kurum değildir”

YENİDÜZEN’e konuşan avukat Levent Kızılduman, Doktor Nil Ergün Eledağ’ın Kamu Hizmet Komisyonu kararı ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Başhekim mevkisine atandığını ve yine komisyon kararı ile Mağusa Hastanesi Başhekimliğine vekâleten atandığını anımsattı.

Kızılduman, Kamu Hizmet Komisyonu’nun anayasal bir kurum olarak bağımsız olduğunu siyasilerin keyfi ve kontrolü altında bir kurum olmadan hizmet verdiğine işaret etti.

Komisyonun verdiği kararı yine kendisinin bozup iptal edebileceğini ifade eden avukat Levent Kızılduman, Sağlık Bakanı’nın anayasal prensiplerine aykırı olarak ve prensipleri çiğneyerek iki önemli karar aldığını savundu.

İki kararın durdurulması için dava açılacak

Avukat Levent Kızılduman, Sağlık Bakanı’nın aldığı her iki önemli karar ile ilgili dava konusu yapacaklarını ve alınan kararların durdurulmasını talep edeceklerini söyledi.

Kızılduman şöyle devam etti: “Bakan, Doktor Nil hanımın yasal bir şekilde vekâleten atandığını göz ardı etti. Kamu Hizmet Komisyonu tarafından iptal edilmediği halde, Sağlık Bakanlığı komisyon sahasında yetki kullanarak gayrı kanuni bir şekilde Doktor Hakkı Serhat Tulay’ı bu mevkiiye görevlendirdi. Bu karar kanun dışıdır, iptali gerekli olan bir karardır. Geçmişte buna benzer birebir Yüksek İdare Mahkemesi’nin (YİM) verdiği karar vardır. Sağlık Bakanlığı yetkilileri anayasayı okumadığı gibi, YİM’in kararlarından da habersizdir.“

Bugün yeni bir ara emri ve dava dosyalanacak

Doktor Nil Ergün Eledağ’ın anayasal hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmak için tamamen ‘uyduruk bir şekilde’ müvekkili aleyhine disiplin soruşturması açıldığını savunan Kızılduman, “Geçici görevden men etme yetkisi Kamu Hizmet Komisyonluğunun yetki sahasında. Bakanlığın aldığı iki önemli kararı yargıya taşıma kararı aldık. Müvekkilim bu aşamada, alınan ikinci kararda görevinden uzaklaştırılırsa Başhekimlik gayrı kanuni atamasını dava etme hakkı elinden alınacaktır. Sağlık Bakanı aldığı disiplin soruşturması kararını önce Kamu Hizmet Komisyonu’na aktarıp, komisyon bunu uygun gördüğü halde uygulamaya geçmesi gerekirdi” dedi.

Kızılduman: “Bakanlık kanun dışı bir hamle yaptı”

Kızılduman, bakanlığın kendilerince siyasi ve parti menfaatlerine göre bir karar ürettiğini de savundu.

Kızılduman, “YİM’de görüşülmek üzere dosyalanan Doktor Hakkı Serhat Tulay’ın görevlendirme kararının yürürlülüğünün durdurulması için başlattıkları işlemi geri çektiklerini belirten Kızılduman, “25 Ekim tarihinde Sağlık Bakanlığı’ndan müvekkilim aleyhine çıkan ikinci önemli karar nedeniyle açtığımız birinci ara emrini bekletme kararı aldık. Bugün yeni bir ara emri ve dava dosyalayacağız. Sağlık Bakanlığı, kanun dışı bir hamle yaptı” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Ergün, Kamu Hizmet Komisyonu tarafından atanmıştı

Dr. Nil Ergün Eledağ, Mağusa Hastanesine Kamu Hizmet Komisyonu kararı ile Ocak ayında vekâleten atanmıştı. Eledağ, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı ikinci bir Başhekim atamasının ardından, kapısı kilitlenmiş, özel eşyaları odadan boşaltılmıştı.

Eledağ, bu süreçte Gazimağusa Polis Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunmuştu.

Cuma günü görevinden uzaklaştırma kararı çıktı

Kamu Hizmet Komisyonu yaşanan süreçle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacağını duyurmasına rağmen, Dr. Nil Ergün Eledağ Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin kararı ile 25 Ekim tarihinde görevinden geçici olarak 3 ay uzaklaştırıldı.