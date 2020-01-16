Uyuşturucuyu iç çamaşırına gizledi

Ülkeye Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Liz tarafından yakalanan zanlı F.G., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlının 15 Ocak tarihinde Ercan Havaalanından giriş yaptığı esnada narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle yapılan üst aramasında iç çamaşırında gizli 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.