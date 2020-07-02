Uyuşturucuyla yakalandılar

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M. B. ve A. K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 01 Temmuz 2020 tarihinde zanlı M. B.’nin ikametgâhında yapılan aramada 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının konu maddeyi zanlı A. K.’den aldığının tespit edilmesi üzerine zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır 55 adet folyoya sarılı 55 gram ağırlığında hintkeneviri ve yine şeffaf kavanoz içinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, iki zanlının da ifade verdiğini ve zanlı A. K.’nin ifadesinde iki adet bitki yetiştirip, ziraatını yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.