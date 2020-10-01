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Uyuşturucuya suçüstü

Uyuşturucuya suçüstü

Dörtyol - Türkmenköy anayolu üzerinde dün gece, kendileri için bırakılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandılar...

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Dörtyol - Türkmenköy anayolu üzerinde dün gece, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda başkaları tarafından bırakılan yaklaşık 150 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alıp, araçlarına binen Ö.A.K.(E-26) ve İ.Ş.(E-32) suçüstü tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklandı.

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