Uyuşturucuya suçüstü
Dörtyol - Türkmenköy anayolu üzerinde dün gece, kendileri için bırakılan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandılar...
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Dörtyol - Türkmenköy anayolu üzerinde dün gece, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda başkaları tarafından bırakılan yaklaşık 150 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alıp, araçlarına binen Ö.A.K.(E-26) ve İ.Ş.(E-32) suçüstü tespit edildi.
Söz konusu kişiler tutuklandı.
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