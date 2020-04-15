Uyuşturucuya suçüstü

Haspolat’ta devriye gezen polis ekipleri tarafından tasarruflarında uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlılar S.G ve A.U.R mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, iki zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Cannabinoid Alma Verme Ve Tasarrufu suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis memuru Serkan Sakallı, 14 Nisan 2020 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi Haspolat’ da devriye görevinde bulunduğu sırada S. G’nin kullanımında bulunan ve A.U.R’nin yolcu olarak bulunduğu HH235 plakalı park halinde şüpheli şekilde tespit edilmesine müteakip üzerlerinde ve konu araçta adı edilenlerin huzurunda yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınıp her iki Zanlı da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Serden Gündüz, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.