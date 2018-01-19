Uyuşturucuya ceza yağdı:Dilmen’e 10 yıl, Gül’e 11 Yıl hapislik!

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Mağusa’da faaliyet gösteren bir pastanenin tuvaletinde 2 Haziran’da ele geçirilen 100 gram kokain, bin 58 adet MDMA türü hap ve 336 adet cinsel gücü artırıcı jelle ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme olayın zanlıları Ersin Dilmen’e 10 yıl, Duran Gül’e ise 11 yıl hapis cezası verdi.