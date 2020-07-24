Uyuşturucuya ceza yağdı

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan Hasan Düzce, Mustafa Göksu, Onur Taş, Erdal Yıldız, Pari Mulajonova, Doğancan Kütükçü, Anastasia Turach ve Müesser Betül Solmaz hakkındaki davada karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar hakkındaki kararı Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad açıkladı. Kürşad, operasyonun 28 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç, Hasan Düzce’nin 25 gram hintkeneviri, 6 gram kokain, 40 adet MDMA hap ve 15 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeleri verme, tasarruf ve ithal suçlarını işlediğini belirtti. Kürşad, sanığın tasarrufunda birden çok uyuşturucu madde ele geçirildiğini, miktarların da azımsanmayacak derecede olduğunu söyledi. Kıdemli Yargıç Kürşad, sanığın birden çok kişiye uyuşturucu temin ettiğini, yayılmasına neden olduğunu, ayrıca kokain ve metamfetamin gibi tehlikeli türleri tasarruf ettiğini ifade etti.

Kürşad, sanık Düzce’nin uyuşturucu maddeleri Ercan’dan ithal ettiğini, amacının satıp para kazanmak olduğunu söyledi. Kıdemli Yargıç, sanık Düzce’nin uyuşturucuları satması için sanık Mustafa Göksu’ya verdiğini kaydetti. Kürşad, Mustafa Göksu’nun tasarrufunda ise 6 gram 578 miligram kokain ele geçirildiğini söyledi. Sanık Göksu’nun sanık Düzce’ye uyuşturucu isteyen kişileri söyleyip, aracılık ettiğini kaydeden Kürşad, ayrıca aynı davada tutuklanan üç sanığa da uyuşturucu temin ettiğini açıkladı.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, Onur Taş’ın tasarrufunda bir gram kokain, Erdal Yıldız’da 6 adet hap, 2 gram hintkeneviri, Pari Mulajonova’da 3 gram kokain, Doğancan Kütükçü’de 2 gram hintkeneviri, Müesser Betül Solmaz’da 81 miligram hintkeneviri, Anastasia Turach’ın tasarrufunda 900 miligram kokain ele geçirildiğini belirtti. Kürşad, bu 6 sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin şahsi kullanım için bulundurulduğuna kanaat getirdiklerini söyledi.

Kürşad, sanık Erdal Yıldız’ın ayrıca ülkede kaçak yaşam sürdüğü için hakkında ayrı bir suçlama olduğunu vurguladı. Kürşad, sanıklardan Müesser Betül Solmaz’ın denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini, bu talebi değerlendirdiklerini ve 81 miligram uyuşturucuyla yakalanan sanığa bu şansı vermeyi uygun bulduklarını söyledi. Kürşad, tüm sanıkların yargılandıkları davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıklarken, ceza verirken içici ve satıcı arasında ayrım yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

Kürşad, Hasan Düzce’yi 4 yıl, Mustafa Göksu’yu 2 yıl, Onur Taş’ı 3 ay, Erdal Yıldız’ı 9 ay, Pari Mulajonova’yı 4 ay Doğancan Kütükçü’yü 3 ay ve Anastasia Turach’ı 1 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı. Sanık Müesser Betül Solmaz’da denetimli serbestlikten yararlandırıldı.