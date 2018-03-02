Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Uyuşturucuya 3 tutuklama 
Uyuşturucuya 3 tutuklama 

Uyuşturucuya 3 tutuklama 

Girne’de dün gerçekleştirilen iki operasyonda, uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı.

A+A-



Girne’de dün gerçekleştirilen iki operasyonda, uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, R.A.A’nın .(E-21) kaldığı evde, polis tarafından  yapılan aramada, saksı içerisinde yetiştirilmiş iki kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ve söz konusu bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan ışık düzeneği ile yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

S.B.F.S’nin (E-25, ) evinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram  ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.G.A.A.’nın(E-24) evinde yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin  TL bulunarak emare alındı.

HIRSIZLIK 

Ercan Havalimanı yolcu bölümünde 18 Şubat’ta  Cansu Hişmiroğulları’na ait el bagajından bin 800 TL para çalınmasıyla ilgili olarak  C.A. (E-37) tutuklandı.

BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN BURNUNU KIRDI

Dilekkaya ağıllar bölgesinde, J.K. (E-21), kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı Bobomurad Bakhromov’la kavga ettiği sırada burnunu kırdı.  J.K tutuklandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN İZİNSİZ BAHİS

Girne’de R.A.A. (E-21) ve B.C.K. (E-22), internet üzerinden izinsiz olarak bahis ve kumar oynatan bir siteye  “call center” hizmeti vermek suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağladıkları tespit edilerek tutuklandılar.

 

 

Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler