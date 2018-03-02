Uyuşturucuya 3 tutuklama 





Girne’de dün gerçekleştirilen iki operasyonda, uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, R.A.A’nın .(E-21) kaldığı evde, polis tarafından yapılan aramada, saksı içerisinde yetiştirilmiş iki kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki ve söz konusu bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan ışık düzeneği ile yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



S.B.F.S’nin (E-25, ) evinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.G.A.A.’nın(E-24) evinde yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin TL bulunarak emare alındı.



HIRSIZLIK



Ercan Havalimanı yolcu bölümünde 18 Şubat’ta Cansu Hişmiroğulları’na ait el bagajından bin 800 TL para çalınmasıyla ilgili olarak C.A. (E-37) tutuklandı.



BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN BURNUNU KIRDI



Dilekkaya ağıllar bölgesinde, J.K. (E-21), kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı Bobomurad Bakhromov’la kavga ettiği sırada burnunu kırdı. J.K tutuklandı.



İNTERNET ÜZERİNDEN İZİNSİZ BAHİS



Girne’de R.A.A. (E-21) ve B.C.K. (E-22), internet üzerinden izinsiz olarak bahis ve kumar oynatan bir siteye “call center” hizmeti vermek suretiyle yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağladıkları tespit edilerek tutuklandılar.