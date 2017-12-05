Uyuşturucuya 1 yıl 6 ay hapis

Mağusa’da 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde 58 gram 220 miligram ağırlığındaki Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi saklı olduğu yerden alırken Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından suç üstü tespit edilerek tutuklanan sanık Bulut Sarıdoğan hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davasından yargılanarak suçlu bulunan sanık Sarıdoğan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Uyuşturucu alış verişi yapılacağı yönünde ihbar alınmıştı...

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 29 Temmuz 2017 tarihinde Mağusa Arıtma Tesisi karşısında buluna tarla içerisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde ihbar almıştı. Konu bölgeye giden narkotik ekipleri yaptığı kontrolde ağaç altında toprağa gömülmüş vaziyette poşet içeriside 58 gram 220 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakınında yine gömülü vaziyette hassas terazi bulmuştu. Konu uyuşturucu maddeyi kimin veya kimlerin alacağını tespit edebilmek için pusu görevine başlayan narkotik ekipleri olay yerine kiralık araçla gelen ve araçtan inen sanık Sarıdoğan’ı ağaç altında toprağa gömülü vaziyette bulunan uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü tespit ederek makul güç kullanarak alıkoymuştu.

Sanığın benzeri suçlardan 2 sabıkası var...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Bulut Sarıdoğan’ı aleyhine getiriilen davadan suçlu bularak mahkum ettiğini açıkladı. Sanık Sarıdoğan’ın uyuşturucu suçundan dolayı 2011 yılında 3 yıl 4 ay, 2012 yılında ise 2 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini belirten Sağer, sanığın almış olduğu hapislik cezalarına rağmen ıslah olmadığını ve benzeri suç işlemeye devam ettiğini açıkladı. Tasarrufunda 58 gram 220 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduran sanığa hapis cezası dışında başka bir ceza vermenin kamu menfaatine hizmet etmeyeceği, sanığı ıslah etmeyeceği ve benzeri suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmayacağı kanaatinde olduğunu belirten Sağer, sanık Sarıdoğan’ı 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiğini açıkladı.