Uyuşturucudan son 2 günde 20 tutuklu

KKTC’nin farklı bölgelerinde son 2 günde biri kadın 20 kişi hintkeneviri, exstacy ve sentetik cannabinoid tipi uyuşturucu bulundurmaktan veya bunduranlarla bağlantılarından dolayı tutuklandı.



Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, dün Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 23 yaşındaki L.M. isimli kadının üzerinde 28 gram hintkeneviri bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak M.A.N’nin (E-22) üzerinde de yarım gram hintkeneviri bulundu. 2 genç yanında bağlantılı görülen S.W.M. (E-20) de tutuklandı.



Gazimağusa’da dün yapılan operasyonlarda ise, 3 ayrı olayda 9 kişi tutuklandı. Evinde ekili hintkeneviri bulunan E.K (E-22), aracında 7 gram hintkeneviri bulunan S.F.K. (E-30) ve aynı araçta bulunan A.B.İ.H. (E-25), evinde hintkeneviri bulunan S.O.A. (E-18) ile bağlantılı görülen B.R.S. (E-32) ve U.S.U. (E-23) tutuklandı.



Aynı bölgede S.H.G. (E-22), F.A. (E-22) ve U.K (E-20) de, evlerinde MDMA (Exstacy) türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulundurmaktan tutuklandı.



Gazimağusa’da bugün de Y.A.Y.E.M’nin (E-23) evine baskın yapıldı. Polisleri görünce hintkeneviri türü uyuşturucuyu evden dışarıya attığı belirlenen Y.A.Y.E.M. ile evde bulunan M.M.M. (E-25), R.B. (E-27) ve L.S. (E-21) tutuklandı.



Girne’de dün yapılan operasyonda ise, evinde 12 gram cannabinoid bulunan G.O.J.O. (E-20) tutuklandı.



Güzelyurt’ta da, şüpheli davranışları nedeniyle aranan E.A’nın (E-26) üzerinde cannabinoid türü uyuşturucu bulundu ve bağlantılı görülen A.H. (E-27), H.M. (E-27) ile birlikte tutuklandı.



HIRSIZLIKTAN DA TOPLAM 8 KİŞİ TUTUKLANDI



Hırsızlıktan da farklı bölgelerde toplam 8 kişi tutuklandı.



Güzelyurt’ta Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli iş yerlerinden saat, çakmak, cep telefonu ve şarj cihazları çalınmasıyla ilgili olarak S.T.(E-20); Lefkoşa’da Snap Bar’a kasti zarar vererek içki çalmaktan da O.K. (E-26), R.K. (E-27), K.D. (E-21) ve A.D. (E-23) tutuklandı.



Lefkoşa’da bir kumarhanede çalışan X.H.T.(K-39) de bir müşteri tarafından düşürülen para cüzdanı ve içindeki 900 TL’yi çalmaktan, Girne'de araç içerisinden 4.320 TL nakit parayı çalmaktan M.V.Z. (E-27) ve başka bir araçtan 450 TL nakit para ve bir adet I-Phone 6 cep telefonu çalmaktan da S.M. (E-27) tutuklandı.