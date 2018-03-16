Uyuşturucudan 4 tutuklu

Mağusa’da ve Ercan’da uyuşturucu nedeniyle 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis dün akşam Mağusa’da Gülseren bölgesinde deniz kenarında duran bir araçta arama yaptı. M.M.J.(E-19) ve P.H.’nin (E-19) bulunduğu araçta 1100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Olayla bağlantısı olduğuna inanılan G.D.E.’nin (K-24) evinde de arama yapıldı ve yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu maddeler emare olarak alınırken M.M.J., P.H. ve G.D.E. tutuklandı.

Öte yandan dün öğleden sonra Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan K.E.’nin (E-37) üzeri ve eşyaları narkotik detektör köpeğini tepki vermesiyle arandı. Aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı. Bahse konu kişi tutuklandı.

İŞ YERİNDEN 585 TL ÇALDI, TUTUKLANDI

Mağusa’daki Hulusiler Trading Ltd’de çalışan L.T.’nin (E-51) müşteriden tahsil ettiği 585 TL’yi çaldığı tespit edildi. Söz konusu kişi tutuklandı. Olayın, ocak ayında olduğu açıklandı.

GİRNE’DE KAVGA

Girne’de dün sabaha yakın çıkan kavgada bir kişi yaralanırken bir kişi de tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Mersin Caddesi üzerinde E.E.(E-27) ile A.Y. (E-27) arasında kavga çıktı. E.E. tasarrufundaki makasla A.Y’yi karın bölgesinden yaraladı. A.Y. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, E.E. tutuklandı.



