Uyuşturucudan 3 tutuklama
Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen H.A’nın (E-23) üzerinde yapılan aramada, 19 uyuşturucu hap bulundu.
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Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen H.A’nın (E-23) üzerinde yapılan aramada, 19 uyuşturucu hap bulundu.
H.A’nın evinde yapılan aramada da ise 10 uyuşturucu hap tespit edildi.
Polis, H.A ile birlikte kalan A.I.A.A. (E-23) ve A.I.A.A’nın (E-21) da tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
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