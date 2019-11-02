Uyuşturucudan 3 tutuklama

Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen H.A’nın (E-23) üzerinde yapılan aramada, 19 uyuşturucu hap bulundu.

H.A’nın evinde yapılan aramada da ise 10 uyuşturucu hap tespit edildi.

Polis, H.A ile birlikte kalan A.I.A.A. (E-23) ve A.I.A.A’nın (E-21) da tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.