Uyuşturucudan 1 tutuklu
Mağusa’da aracında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
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Mağusa’da aracında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün aracında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sigara bulunan M.T. (E-31) tutuklandı.
YEDİDALGA’DA ARAÇ YANGINI
Yedidalga’da bir araç park halindeyken yandı.
Olay bugün saat 01.30 sıralarında oldu. Nevin Ertarkan’ın evinin önünde park halinde duran Ertarkan’a ait GZ 750 plakalı Hyundai marka araçta muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.
Araçta maddi hasar oluşturan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
HIRSIZLIK
Lefkoşa’da 29 Mart’ta bir iş yerinde rafta duran ve başkasına ait olan cep telefonunu çalan V.T.K. (E-36) tutuklandı.
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Etiketler : uyuşturucu, araç yangın, hırsızlık
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