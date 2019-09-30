Uyuşturucuda 'liman kenti' faktörü: 8 ayda 70 tutuklu, 28 kilo uyuşturucu

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında Girne bölgesinde görev yapmaya başlayan Narkotik bürosu 8 ayda 28 kilo uyuşturucu tespit etti, 70 kişiyi mahkemeye sevk etti. YENİDÜZEN’e konuşan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube Müdürü Barış Sel, “Girne'nin liman kenti olmasının her türlü tehlikeye açık olmasına yol açtığına” işaret etti

8 AYDA 70 TUTUKLU… Girne Narkotik Bürosu 8 ayda sadece Girne ve bölgesinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu suçuna bulaşan 70 kişiyi ileri işlemeler için mahkemeye sevk etti, 40’a yakın dosya yaptı.

EN FAZLA HİNTKENEVİRİ… Girne bölgesinde ele geçirilen uyuşturucu türlerinde 01 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında ilk sırada Hintkeneviri yer aldı. 8 ayda 28 kilogram 866 gram Hintkeneviri ele geçirildi. Ayrıca, narkotik operasyonlarında eroin, kokain, bonzai ve yüzlerce hap bulunarak el kondu.

SEL: “GİRNE’YE ŞUBE ŞARTTI”… Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube Müdürü Barış Sel, ülkenin üçüncü büyük nüfusuna sahip Girne şehrinde olaylara müdahale edilebilmesi açısından Narkotik bürosunun şart olduğunu dile getirdi.

Devrim DEMİR

Girne’de adli suçlarda ciddi artış oldu, özellikle uyuşturucu konusunda 8 ayda 70 kişi mahkemeye sevk edildi, 28 kilo uyuşturucu tespit edildi.

Adli suçlarla ön plana çıkan Girne’de uyuşturucuya karşı ciddi mücadele başlatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü 1 Kasım 2017 yılında şube açarak Narkotik Bürosu olarak hizmete girdi.

YENİDÜZEN’in Narkotik Şube’den edindiği istatistiklere göre, Girne bölgesinde son 8 ayda 28 kilogram 866 gram 435 miligram Hintkeneviri, 451 gram 120 miligram Eroin, 226 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

8 ayda 70 tutuklu

Aynı denetimlerde ortaya çıkan bir başka ürkütücü sonuç ise; tüm uyuşturucu maddeleri içerisinde tek kullanımıyla bile bağımlılık yapan eroin ve kokain.

Diğer uyuşturucular gibi öldürücü olan kokain ve eroin de son 8 ayda polis kayıtlarında sıkça görüldü.

Ülkede geride kalan yılda uyuşturucu ziraatıyla mücadelede de yol kat edildi. 26 kök hintkeneviri polis tarafından bulunarak yok edildi.

Eğlence mekânları ve Girne bölgesinde bulunan üniversite ile limanda ciddi denetimler gerçekleştiren ekipler, 01 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu suçu işleyen 70 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

11 kişilik ekip her an görevde

Eğlence mekânlarının, kumarhanelerin gece kulüplerinin yoğun olması sebebiyle 2017 yılında Polis Genel Müdürlüğü'nün onayı ile hizmete giren Girne Narkotik Şube’de 11 personel görev yapıyor.

Sel: “Girne liman şehri, buradan her türlü tehlike girebilir”

2017 yılında hizmete giren Girne Narkotik Bürosu hakkında YENİDÜZEN’e konuştu. 11 kişilik bir personel ile beraber sürekli aktif bir şube olduklarını dile getiren Sel, Girne’nin üçüncü büyük nüfusa sahip olduğunu belirtti.

Kasım 2017 yılında hizmete giren şubenin sürekli çalışan bir personeli olduğunu ifade eden Sel, “Girne Liman şehri ve buradan uyuşturucunun yanı sıra her türlü tehlikensin girmesi olasıdır. Talep halinde detektör köpekler de limanda eğitmenleri ile operasyonlara katılmakta. Girne Narkotik Bürosu, limanda sıkı denetimlerini sürekli yapmaktadır” dedi.

“Nüfusla beraber suçlar artıyor”

Sel, Girne’de eğlence, kumarhane, gece kulüplerinin yanı sıra, üniversiteler ve öğrenci yoğunluğunun yaşandığını kaydetti.

Sel, olaylara anında müdahale, istihbarat ağının genişlemesi açısından Girne Narkotik Bürosu’nun son bir buçuk senede ciddi ve başarılı bir yol kat ettiğini söyledi.