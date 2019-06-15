Uyuşturucu ziraatı ile suçlanıyorlar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı.

Bayram S.E., ve M.C.E.,’nin 14 Haziran tarihinde, evlerinde mahkeme emri ile huzurlarında yapılan aramada, evin balkon kısmında yeşil ve kahverengi renk 1 tanesi iç içe geçirilmiş toplam 16 adet olan saksılar içerisinde ekili vaziyette boyları yaklaşık 10 cm ile 60 cm arasında değişen toplam 16 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitkiler bulunduğunu söyledi.

Polis ayrıca zanlıların yatak odasında kapıya asılı poşet içerisinde yaklaşık 2 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve alınan ifadenin teyit ve tekzip gerektirdiğini söyleyerek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.