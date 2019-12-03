Uyuşturucu zanlısına 2 ay hükümsüz tutukluluk

Kermiya geçiş noktasından ülkeye 250 gram uyuşturucu madde ithal eden zanlı A. M., dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları anlattı. Polis, 28.11.2019 tarihinde saat 23.00’de Narkotik ekibi tarafından Kermiya geçiş noktasından KRM 024 plakalı araçla giriş yapan zanlının aracında yapılan aramada direksiyonun altına gizlenmiş yaklaşık 250 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, güneyde yaşayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.