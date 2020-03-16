Uyuşturucu zanlısı teminatla serbest

Güzelyurt’ta devriye gezen polis ekiplerinin dur işaretine uymayarak camdan bir şeyler atıp kaçan zanlı S.D. dışarı uyuşturucu madde attığı tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Özder, 12 Mart’ta saat 21.30’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tek yön istikametinde aracıyla seyreden zanlı S.D.’nin devriye polis ekibi tarafından durdurulmak istediği esnada, dur emrine uymayarak camdan bir şey atıp, kaçtığını anlattı.

Özder, zanlının araçtan yaklaşık bir adet tütünle karışık içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan sarma sigara attığını belirtti.

Özder, zanlının olay gününde bir gram aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Özder, zanlının suçlamaları kabul ettiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün ispatı vücutta bulunması ve bir kefilin 20 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.