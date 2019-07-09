Uyuşturucu zanlısı C.K. tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da sakin C.K., az miktarda uyuşturucu madde tasarruf ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 4 Temmuz tarihinde 20.30 raddelerinde Suçla Operasyonel Mücadele ekibi tarafından zanlı C.K.’nin kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada iki adet kâğıda sarılı bir miktar sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmesi, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.