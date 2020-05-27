Uyuşturucu zanlılarının şüpheli davranışları dikkat çekti

Lefkoşa’da uyuşturucu alma, verme ve bulundurma suçlarıyla tutuklanan M.S.M.H. ve A.I.D.M. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde verme alma ve tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 20 Mayıs’ta saat 12.45 sıralarında zanlı M.S.M.H.’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis tarafından Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün araç park yeri içerisinde Nissan Juke marka aracın etrafında dolaşıp, sağa sola şüpheli halde yürürken görüldüğünü anlattı. Polis, şahsın park alanında bulunan ağacın yanına giderek taşımakta olduğu siyah renk bel çantası içerisinden bir şey alıp ağacın altına attığının görüldüğünü söyledi. Sonrasında ise görevli polis ekibinin ağacı kontrol edip, beyaz kağıt içerisinde 763 mg uyuşrueucu ile tütünle karışık 678 mg uyuşturucu sigara bulunduğunu kaydetti.

Aynı gün 14.50-15.10 saatleri arasında zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapılıp kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, arama yapıldıktan sonra söz konusu apartmanın merdiven ayaklarında Polisi görmesi üzerine elinde bulunan kağıdı arkasına saklayan zanlı A.I.D.M.’nin elinde bulunan Marlboro sigara paketinde beyaz renk kağıda sarılı 2 gram 583 mg uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alınıp zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların arkadaş olduklarını ve 8 gram uyuşturucu maddeyi paylaşarak aldıklarını ifade etti. Zanlı M.S.M.H.’nin 200 TL, zanlı A.I.D.M.’nin ise 1000 TL vererek 8 gram uyuşturucu aldıklarının tespit edildiğini anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı M.S.M.H.’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, zanlı A.I.D.M.’nin ise 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.