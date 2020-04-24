Uyuşturucu zanlılarına 5 gün tutukluluk

Demirhan’da "Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket" suçundan tespit edilip tutuklanan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlılar A.D., A.O.Y. ve A.O.A yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Sakallı, zanlıların teslim alınması üzerine aleyhlerine soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın iki ilçede devam ettiğini belirterek, zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Neler yaşandı

Polisin ifadesine göre, 21 Nisan 2020 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Demirhan Polis Karakolu önünde, Demirhan Polis Karakolunda görevli bir Polis ekibi tarafından kullanımlarındaki araç durdurulan A.D., A.O.Y. ve A.O.A "Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket" suçundan tespit edilip karakola celp edildikleri esnada, zanlı A. D.’nın kullanımında bulunan ZMK 436 plakalı aracı park ederek araçtan inip giymekte olduğu pantolonun içerisinde muhafaza ettiği Lemar poşeti içerisinde 22 ayrı üzerinde şeffaf bant bulunan beyaz renk kâğıtlara sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığının tespit edilmişti. Söz konusu paket muhafaza altına alan polis Narkotik polisini olay yerine çağırmış ardından A.D., A.O.Y. ve A.O. tutuklanmıştı.