Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan A.A.’nın ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından tutuklanan zanlılar A.A., S.E., M.A. ve B.Ç bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 4 zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18 Ağustos’ta saat 00.50’de alınan bir ihbar üzerine bir apartmanda zanlı Abdülkadir Arıca’nın şüpheli madde içip, kendinden geçtiğine dair bilgi alındığını ve konu daireye bir polis ekibi ile sağlık görevlilerinin gittiğini anlattı. Polis, zanlılar A.A. , S.E. ve M.A’nın ikametgâhta olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı A.A.’nın 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk muayeneden sonra hastaneye sevk edildiğini anlattı. Polis, konu ikametgâhın yatak odasında komodin çekmecesinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, konu evde zanlı B.Ç’nin de ikamet ettiğinin öğrenildiğini ve apartmanda tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı B.Ç’nin üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığı söyledi. Polis, üç zanlının konu maddeyi zanlı B.Ç.’den aldıklarını içeren gönüllü ifade verdiklerini ve zanlı 4’ün de ifade verip suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.