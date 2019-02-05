Uyuşturucu zanlılarına 2 gün tutuklu

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan A. Ö ile M.K dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Narkotik Şube’de görevli polis, 31Ocak 2019 tarihinde zanlı A.Ö’nün evinde Girne’deki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, 3 gram hintkeneviri, 1 buçuk gram kokain ve yarım gram MDMA türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 29 Ocak 2019 tarihinde polis tarafından aranan bir şahıs aracılığı ile güneyden ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Yapılan soruşturmada suçla bağlantılı M.K’nin de yakalandığını belirten polis, zanlının evinde yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğürücü, 4 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara ve kokain kalıntısı bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Kağan’ın ifadesinde uyuşturucu maddeleri 29 Ocak’ta zanlı A.Ö’nün aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Analize gönderildi…

Uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların henüz gelmediğini, ifadeler alınacağını ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, 2 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar soruşturma maksatlı zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.