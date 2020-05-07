Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Güzelyurt’ta tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M.Y. ve M.V. dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, zanlı 1 M.Y ve zanlı 2 M.V.’nin 3 Mayıs’ta saat 15.45’de Güzelyurt’ta baraj bölgesinde zanlı M.Y.’e ait araçla devriye gezen polis ekibi tarafından şüpheli olarak görüldüğünü, durulmak istendiğinde ve araçtan beyaz renk kağıda sarılı yarım gram ağırlığında sentetic cannabiod türü uyuşturucu maddeyi atarak kaçtıklarını anlattı. Polis, ileri soruşturma neticesinde zanlılar M.Y. ve M.V.’in Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklaması haftada birer gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.