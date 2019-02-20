Uyuşturucu zanlıları teminatla serbest kaldı

Hamitköy’de operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, baskın sırasında kaçmaya çalışan ve 4 gram uyuşturucu madde ile hassas teraziyle yakalanan zanlılar O.O.O ve G.O.O teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 16 Şubat’ta 11.30-13.00 saatleri arasında, Hamitköy’de zanlıların ikametgâhına yapılan baskı sırasında toplam 3 gram 613 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 261 miligram ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak, emare alındığını kaydetti.

İki zanlının da Nijerya vatandaşı olup, üniversite öğrencisi olduğunu belirten Kurtbir, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları ve 5 bin TL nakdi teminat yatırmaları halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi