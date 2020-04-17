Uyuşturucu zanlıları teminatla serbest

Haspolat’ta devriye gezen polis ekipleri tarafından tasarruflarında uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlılar S.G ve A.U.R teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, iki zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Cannabinoid Alma Verme Ve Tasarrufu suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis memuru Serkan Sakallı, 14 Nisan 2020 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi Haspolat’ da devriye görevinde bulunduğu sırada S.G’nin kullanımında bulunan ve A.U.R’nin yolcu olarak bulunduğu HH235 plakalı park halinde şüpheli şekilde tespit edilmesine müteakip üzerlerinde ve konu araçta adı edilenlerin huzurunda yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınıp her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis zanlıların mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini ve tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi zanlı A.U.R’nin 8 Mart 2020 tarihinde Lefkoşa'da bir şahıstan 10 gram olarak 500 TL karşılığında satın aldığı, bugüne değin içerisinden bir miktarını içerek tükettiği, 14 Nisan 2020 tarihinde ise zanlı S.G ile birlikte konu madde içerisinden bir miktarını alarak sarma sigara yapıp birlikte içtiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile Yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, hafta da 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 75 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.