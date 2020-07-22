Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Bostancı’da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı B.N ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilerek tutuklanan zanlı S.I. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen araçtaki Zanlı B.N’nin alıkonularak yapılan aramada; torpido 4 ayrı şeffaf renk naylona sarılı yaklaşık 105 gram 880 miligram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını ve zanlı B.N’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık 105 gram 880 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Ortaköy - Lefkoşa’da S.I’ an aldığının tespit edilmesi üzerine bu zanlının da tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada; naylona sarılı, 65 gram ağırlığında beyaz renk şüpheli madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, S.I’nın telefonunda şüpheli yazışma, fotoğraf ve şüpheli banka hareketleri olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2’şer kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.