Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Demirhan’da bir araca gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar N.A., O.Ö., Y.A., H.A. ve kendilerine uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen zanlı F.D. tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldılar.

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Canabinoid ithal, alma, tasarruf ve verme suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Ramiz, 10 Nisan’da saat 17.50’de Demirhan’da, Demirhan Polis Karakolu ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekip tarafından zanlıların bir araçta 4 gram uyuşturucu ile tespit edildiğini anlattı. Polis Ramiz, sonrasında ise soruşturmalarda zanlıların tasarrufunda bulunan söz konusu maddeyi aynı gün Lefkoşa’da, zanlı F.D.’den 800 TL karşılığında aldıklarının tespit edildiğini söyledi. Aynı gün zanlı F.D. de evinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu ile yakalandığını ifade etti.

Ramiz, zanlı F.D.’nin uyuşturucuyu 9 Nisan’da aranan bir şahıs aracılığıyla güneyden ithal ettiği ve Haspolat’ta teslim aldığının belirlendiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Ramiz, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis kara koluna ispati vücutta bulunması ve her zanlının 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç Gazi ayrıca zanlı F.D. için KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasında karar kıldı.