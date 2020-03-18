Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Narkotik ekiplerinin Mağusa'da düzenlediği operasyonda 46 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlılar E.K., ve E.A., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet sunan polis memuru Gökhan Yıldırım, 12 Mart 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlıların birlikte kaldığı evin alt kısmında bulunan inşaat tahtaları altında kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan bilgi üzerine söz konusu yere gidildiğini belirten Yıldırım, inşaat tahtaları altında yapılan kontrolde yemiş kutusu ve idrar numune kabı içinde toplam 46 gr 930 miligram ağırlığında sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet çay kaşığı bulunduğunu açıkladı.

Yıldırım, akabinde zanlıların evinde yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan aynı yemiş kutusu ile inşaat tahtalarının altında bulunan çay kaşığının ayni olan 6 adet çay kaşığı bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını belirtti.

Yıldırım, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların davasında görüşülünceye değin mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, bin 500’er TL nakdi teminat yatırmaları ve 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.