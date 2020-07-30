Uyuşturucu zanlıları gönüllü ifadede suçlamaları kabul etti

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde uyuşturucu ile yakalanan S.T. ile ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilen H.B. teminat talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, Alsancak’ta S.T.’un evinde yapılan aramada bir kök hintkeneviri bitkisi, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, sorgusunda uyuşturucu maddeyi 10 gram olarak H.B.’tan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Burç’un da gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Zanlı H.B.’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir şahıstan 13 gram olarak aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını ve aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini söyledi.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve her iki zanlı için birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. (Evrim Kamalı)