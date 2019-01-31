Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi

Geçtiğimiz hafta 50 adet uyuşturucu hapla yakalanan T.G.ile onu yönlendirip uyuşturucuyu alması için kaynak sağladığı şüphesiyle yargılanan C.G., bugün mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Ertu Akşahoğlu, 23 Ocak’ta Kıbrıs’ın güneyinden 50 hap ithal ederken tutuklanan T.G.’den yapılan soruşturmada, konu hapları zanlı C.G.’nin yönlendirmesiyle ithal ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Akşahoğlu, iki zanlının da gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini söyledi. Zanlı T.G.’nin 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçundan, zanlı C.G.’nin ise sirkat ve darptan askıda davaları olduğunu belirten Akşahoğlu, zanlıların yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 45 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.