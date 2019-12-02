“Uyuşturucu yaşı giderek düşüyor”

YÜZLERCE HAPA CEZA YAĞDI…

Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu aleyhindeki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada sanıklar yargılandıkları uyuşturucu ‘ithal’ ve ‘tasarruf’ suçlarından suçlu bulundular. 1 yıldır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen sanıklar beşer yıl hapse mahkûm oldu.

Kararı okuyan Füsun Cemaller, uyuşturucunun ülkede yaygınlaştığını ve kullanım yaşının giderek düştüğünü kaydetti.

Devrim DEMİR

Mağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde 2018 yılında Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen baskında 364 adet MDMA uyuşturucu hap ile yakalanan Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu aleyhindeki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan davada sanıklar yargılandıkları uyuşturucu ‘ithal’ ve ‘tasarruf’ suçlarından suçlu bulundular. 1 yıldır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen sanıklar beşer yıl hapse mahkûm oldu.

Başkanlığını Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı başkan Füsün Cemaller açıkladı.

Bir yıldır yargılanmayı bekliyorlar

Başkan Füsun Cemaller, olayın 2018 yılında Mağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde meydana geldiğini anımsattı. Cemaller, sanıklar Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu’nun tasarruflarında 364 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalandıklarını ve 7 Aralık 2018 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı beklediklerini ifade etti.

Cemaller uyuşturucu suçunun artışına dikkati çekti

Kararı okuyan Füsün Cemaller, sanıkların yargılandıkları uyuşturucu ithal ve tasarruf suçlarının 15 yıla kadar hapislik içeren suçlar olduğunu kaydetti. Cemaller, uyuşturucunun ülkede yaygınlaştığını ve kullanım yaşının giderek düştüğünü kaydetti.

Görüşülen davanın olgularını büyük bir titizlikle incelediklerini kaydeden Cemaller, uyuşturucu suçlarının halkı huzursuz ve tedirgin eden ağır suçlar olduğuna işaret etti.

Cemaller: “Ruhsal bağımlılığa yol açar, öldürücüdür”

Başkan Füsun Cemaller, sanıkların tasarruflarında bulunan MDMA türü uyuşturucu maddenin ruhsal bağımlılığa yol açarak öldürücü olduğuna vurgu yaptı. Bu tür suçları işleyenlere mahkemelerin hoş görü ile yaklaşmanın mümkün olmadığını kaydeden Cemaller, sanıkların para kazanmak için uyuşturucu ticareti yaptıklarını ve toplumun sağlığını hiçe saydıklarını söyledi.

Sanıkların sabıka kayıtlarına da işaret eden Cemaller, kararda suç ayrıma gitmediklerini belirterek Mustafa Kemal Karaaslan, Recep Kaptan ve Yaman Dumlu’yu 5’er yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.