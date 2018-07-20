Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, zanlının önceki gün saat 13.00 sıralarında, Kermiya geçiş noktasından Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları ile yakalandığını söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde Avusturalya’da ekmiş olduğu hintkeneviri bitkisini hasat ettiğini, elde ettiği 7 kilo 200 gram uyuşturucudan 4 kilosunu satıp karşılığında çalıntı olduğunu bildiği ziynet eşyalarını aldığını söylediğini kaydetti. Zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, 4 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.