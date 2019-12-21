Uyuşturucu ticaretine, tutuklu yargılama

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda evinde çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı A.Y.S.M.A ve suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı A.M dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı.

Metin, huzurda bulunan zanlı A. Y. S. M. A’nin ikametgâhında yapılan aramada, 29 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, 9 gram ağırlığında kokain, 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını hatırlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, ayrıca zanlı A. Y. S. M. A’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suç ortağı olduğuna inanılan zanlı A.M’nin tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı A. Y. S. M. A’nin konu maddeleri, 4.12.2019 tarihinde zanlı A.M’den 40 gram sentetic cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.