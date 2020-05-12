Uyuşturucu tesirinde kaza yapan şahsa 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tesiri altında trafik kazası yaparak tutuklanan zanlı H.A. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis Mehmet Sevinç, 9 Mayıs’ta saat 01.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını belirtti. Zanlının araç içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye polisi tarafından baygın halde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında 2 gram cannabionid ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunduğunu belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs’ta Lefkoşa’da aranan bir kişiden 3 gram olarak 300 TL’ye satın aldığını, hapları ise eczaneden satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada, bir gram cannabionid ile iki hap bulunduğunu söyledi. Alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar ver aranan bir şahıs olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.