Uyuşturucu tasarrufundan yargılanacak

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.E., teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı.

Döşenci, zanlının Zeytinlik - Girne adresinde bulunan evinde yapılan aramada, 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içi su dolu kova içerisinde, üzerinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan nargile şekline getirilmiş alt kısmı kesik pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 10 bin TL değerinde kefalet senetleri imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.