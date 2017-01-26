Uyuşturucu tasarrufuna 11 yıl ceza

Didem MENTEŞ

Girne'de 1 Nisan 2016 tarihinde 1 kilo 618 gr 800 mg Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan sanık Kader Felek, Mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Felek, uyuşturucu madde 'tasarruf etmek' ve suçundan yargılandı. Mahkeme, sanığın uyuşturucuyu kendi kullanımı için değil ticari amaçla bulundurduğuna dikkat çekerek, ülkede uyuşturucu suçlarının ciddi şekilde artış gösterdiğine vurgu yaptı ve sanığı mahkum etti.

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