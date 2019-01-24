Uyuşturucu tacirlerine 11’er yıl hapislik

Devrim DEMİR

Satmak için TIR dorsesinde 2017 yılında ülkeye soktukları bin 665 adet uyuşturucu hap “İthal” suçundan yargılanan Hüseyin Salın ve Serkan Aygün, Girne Ağır Ceza Mahkeme heyeti tarafından suçlu bulundu.

19 Ocak 2017 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanan Salın ve Aygün uzun süre işledikleri suçu kabul etmeyerek, duruşma yapılmıştı.

Salın ve Aygün başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oy birliği ile aldığı kararla 11’er yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Haplar TIR dorsesinde geldi

Kararı okuyan başkan Nüvit Gazi Hacı, sanıkların dava konusu uyuşturucu hapları 10 Ocak 2017 yılında Girne Turizm Limanı’ndan bir TIR’ın dorsesinde ülkeye ithal ettiklerini ve Narkotik ekiplerinin baskını sonucu yakalandıklarını anımsattı.

Salın ve Aygün ile birlikte uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Cengiz Alkaya, 2018 yılı Ekim ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 10 yıl hapse mahkûm edilmişti.

İki yıldır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyorlardı

Oy birliği ile alınan kararda mahkemelerin bu tür suçlar karşısında, her bir davayı ayrı ayrı incelediklerini ve bu davada da büyük bir titizlik gösterdiklerini kaydeden Hacı, birçok suça basamak olan uyuşturucu suçlarının özellikle gençleri etkilediğine dikkati çekti.

Kararda uyuşturucu “İthal”ini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade eden Gazi, Hüseyin Salın’ın hapları almak için Türkiye’ye gittiğini, Serkan Aygün’ün ise Salın’ın hayatını idame ettirebilmesi için buradan para gönderip, suça teşvik ettiğine değindi.

Sanıkların 10 Ocak 2017 yılında tutuklandıklarını da anımsatan Hacı, Salın ve Aygün’ün 19 Ocak 2017 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde yargılanmayı beklediklerini belirtti.

Hacı: Bin ve üzerindeki kişiyi zehirleyeceklerdi

İthal edilen uyuşturucu hapların içeriğinde, en fazla bilinen madde amfetaminin yoğunlukta olup, hapların kimyasal madde içerdiğine işaret eden Hacı, sanıkların tasarrufunda ele geçirilen hapların tablet şeklinde olduğunu ve tek tek satıldığında, bin 665 kişiyi zehirlemeye hazırlandıklarını söyledi.

Hacı, sanıklara ceza takdir ederken uyuşturucu miktarının hesaba katıldığında mülayim bir ceza verilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Sanıklara verilecek en uygun cezanın uzun süre hapislik olduğunu belirten Hacı, Hüseyin Salın ve Serkan Aygün’ü 11’er yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Verilen cezaya isyan etti

Ceza takdirinin açıklanmasının ardından, sanıklar cezaevi aracına götürülürken Serkan Aygün verilen cezaya isyan etti. Aygün, “Adalet bugün öldü, bunu da yazın” dedi, polis sanıkları güçlükle cezaevi aracına yerleştirdi.