Uyuşturucu soruşturmasından sanal bet çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri, Girne’de 28 Mart tarihinde bir evde yaptıkları aramada uyuşturucu bulundurmaktan iki kişiyi gözaltına aldı. İleri soruşturma gerçekleştiren polis operasyon kapsamında 7 kişiyi de sanal bet ve kumar oynatılmasına olanak sağlamaktan gözaltına aldı.

Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

28.03.2018 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne’de B.Ü.(E-17) ve B.A.(K-35)’nın kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam 544.095 TL nakit para bulunarak emare alınmıştı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan bahis sitelerine finansal hizmet sağlandığı tespit edilmiştir.

Operasyon kapsamında toplam 12 bilgisayar ve 12 adet cep telefonu ile sim kartları incelenmek üzere emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak toplam 7 kişi E.K.(K-26), C.K.(E-32), C.K.(E-44), N.A. (K-36), A.A. (E-39), B.A. (K-26) ve A.O.K. (E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.