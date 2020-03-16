Uyuşturucu soruşturması tamamlandı- Zanlılar ileride yargılanacak

Alsancak’ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar M.U., D.A., ve A.K., teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, olayla ilgili bulguları aktardı.

Zor, zanlı M.U.’nun 6 Mart 2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Alsancak - Girne adresinde ikametgâhının giriş kısmındaki camlı büfe üzerinde Girne’de sakin D.A.’nın ikametgaha girdiği sırada attığı şeffaf naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve D.A., ile A.K.’nin sorumluluğunda bulunan ZMJ 680 plakalı araç içerisinde aracın vites kutusu yanında şeffaf naylon içerisinde 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap yapılan arama neticesinde tespit edildiğini ve yapılan operasyonla zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini, ayrıca telefonlarında yapılan ilk incelemede aralarında mesajlaşıp uyuşturucu alışverişi yaptıklarının görüldüğünü belirtti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde D.A.’nın aracında yapılan aramada 7 adet uyuşturucu hap ve bir gram hintkeneviri daha ele geçirildiğini söyledi. Polis, ayrıca yapılan soruşturmada uyuşturucuyu ithal eden şahsın M.U., olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5 biner TL nakdi teminat yatırmaları ve birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.