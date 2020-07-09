Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M.B. ve A.K. dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, 01 Temmuz tarihinde zanlı M.B.’nin ikametgâhında yapılan aramada 5 buçuk gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının konu maddeyi zanlı A.K.’den aldığının tespit edilmesi üzerine zanlının evinde yapılan aramada 55 adet folyoya sarılı 57 gram 520 miligram ağırlığında hintkeneviri ve yine şeffaf kavanoz içinde 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, iki zanlının ifadelerinde iki adet bitki yetiştirip, ziraatını yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.