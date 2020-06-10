Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalan zanlı B.H.P., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, zanlının 6 Haziran’da Lefkoşa’da 1 gram hintkeneviri ile yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeyi 3 Haziran’da 2 gram aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.