Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Gönyeli'de meydana gelen ‘uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar O.S.A., I.O.N., M.O., ve I.V.O., aleyhindeki soruşturma devam ederken, olayla ilgili tutuklanan H.D.A.’nın bağı olmadığı belirlenerek serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olayın 6 Ekim tarihinde Gönyeli'de gerçekleştiğini anımsatarak, yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek ek tutukluluk talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.