Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı I.O.A., ek tutuklama talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna 4 Eylül zanlının kendi adına kiralamış olduğu ZMU 182 plakalı aracın içerisinde yapılan aramada 2 ayrı foile sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve ikametgâhında yapılan aramada şeffaf naylon içerisinde 12 adet ayrı foile sarılı yaklaşık 7 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sigara paketinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis, metal kutu içerisinde 7 ayrı foile sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Gültuna, zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeleri isminin Reymond olduğunu bildiği bir şahıstan 3 bin 500 TL karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kayıp olduğu düşünülen emareler olduğunu, ayrıca arana bir şahsın da olduğunu belirterek zanlının 2 daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.