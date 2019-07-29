Uyuşturucu soruşturması genişledi

Çatalköy’de polis takibine alınıp durdurulan araçta ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili başlatılan soruşturma derinleşti.

Olayla ilgili araç sürücüsü zanlı B.N. ve yolcular D.E. ve H.E.’nin ardından meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı B.J.H. de tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı.

Çavuş, 26 Temmuz’da Çatalköy’de düzenlenen operasyonda ele geçirilen 335 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin zanlı B.J.H., aracılığıyla temin edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Zanlının olayla bağlantısının olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklandığını belirten Çavuş, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın bölünmemesi için zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlın 2 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.