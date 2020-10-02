Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Lefkoşa’da meydana gelen ‘uyuşturucu madde alma’, ‘verme’ ve ‘tasarrufu’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar R.R.E., A.M., E.A.U., ve M.Ç., ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Çavuş, zanlıların 30 Eylül tarihinde bir polis ekibi tarafından R.R.E.’nin evinde yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının konu maddeyi zanlı A.M.’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, A.M.’nin, E.A.U.’nun evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlılar A.M., E.A.U., ve M.Ç.,’nin huzurlarında yapılan aramada tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu daha kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi