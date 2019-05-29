Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Ülkeye üniversite eğitimi almak için gelen ve tasarrufunda 50 gram eroin ile yakalanan zanlı H.K. ve uyuşturucu aldığı tespit edilen Y.E.Ç., aleyhindeki soruşturma devam ederken, zanlılar dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, H.K.’nin 24 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da Çamlık Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye’den 50 gram olarak ithal ettiğini ve bu maddenin bir kısmını satıp bir kısmını da birlikte kaldığı arkadaşı Y.E.Ç.’ye verdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Ramiz, Y.E.Ç.’nin de tutuklandığını ve sözlü beyanda bulunduğunu ayrıca almış olduğu uyuşturucu maddeyi kalmakta oldukları evlerinin damında gizlemiş olduğu yeri polise gösterdiğini ve yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü madde bulunduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.