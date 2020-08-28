Uyuşturucu soruşturması derinleşti

Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı R.S.F., aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı ek süre talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, olayın 25 Ağustos tarihinde meydana geldiğini anımsatarak zanlının tasarrufunda, 38 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 290 gram ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayrıca ayni dolap içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 sterlin, 180 Euro, 100 dolar nakit paralar bulunarak soruşturma maksatlı el konulup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde; Tasarrufunda bulunan maddeleri 21.08.2020 tarihinde güneyde ikamet eden bir arkadaşı ile aracılığıyla internet üzerinden bağlantı kurup güneyden, 336 gram olarak ithal edip Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde tanımadığı bir şahıstan aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yine yapılan soruşturmada zanlının tasarrufunda bulunan söz konusu maddeler içerisinde 5 gramını 21- 25.08.2020 tarihleri arasında kendisinin içtiği, 19 ayrı foil kâğıdına sarılı uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ise müşteri bulması halinde her bir paketi 350 TL'den satacağının tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, salimen yürütülebilmesi için zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.