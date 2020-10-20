Uyuşturucu satıcısı cezaevinde

Lefkoşa'da 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı M.D.’ye uyuşturucu temin eden ve yasal olmayan yolla ülkeye giriş yaparak tutuklanan zanlı P.K., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı.

Metin, zanlının Şubat 2020-12 Ekim 2020 tarihleri arasında ‘Uyuşturucu Madde İthal’, ‘Alma’ ve ‘Verme’ ile ‘Birinci derece askeri bölgeyi ihlal etmek’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Metin, zanlının Lefkoşa’da cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan M.D.’ye 300 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi verdiğini söyledi.

Polis, P.K.,’nin 14 Ekim tarihinde KKTC’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Fadıl Metin, zanlının iki ayrı gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve avukatının talebi doğrultusunda Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.