Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklu
Girne’de dün gece Narkotik ekiplerinin bir villada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 Israil vatandaşı suçüstü yakaladı
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Devrim DEMİR
Girne’de dün gece Narkotik ekiplerinin bir villada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri 7 gram kokain, 10 gram metamfetamin, 10 adet pembe renk extacy yanında 2 bin 700 Dolar, 7 bin 50 Euro, 11 bin 800 İsrail parası bulundu. Polis suçüstü yakaladığı 5 Israil vatandaşını mahkemeye çıkardı. İsrailli zanlıların ülkeye kısa süre önce turist vizesi ile giriş yaptıkları öğrenildi. Mahkeme zanlıların 1'er gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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Etiketler : UYUŞTURUCU, MAHKEME
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