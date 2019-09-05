Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklu

Devrim DEMİR

Girne’de dün gece Narkotik ekiplerinin bir villada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri 7 gram kokain, 10 gram metamfetamin, 10 adet pembe renk extacy yanında 2 bin 700 Dolar, 7 bin 50 Euro, 11 bin 800 İsrail parası bulundu. Polis suçüstü yakaladığı 5 Israil vatandaşını mahkemeye çıkardı. İsrailli zanlıların ülkeye kısa süre önce turist vizesi ile giriş yaptıkları öğrenildi. Mahkeme zanlıların 1'er gün tutuklu kalmasına emir verdi.