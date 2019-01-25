Uyuşturucu madde ile yakalandı

Kıbrıs’ın güneyinden satın aldığı 50 adet uyuşturucu hapı yasa dışı yollarla kuzeye geçirdiği sırada Narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanan T.G yakayı ele verdi. “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” ve “Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı T.G, bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ertu Akşaoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Akşaoğlu, 23 Ocak 2019 tarihinde saat 22.20 sıralarında, zanlı T.G’nin Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan bir askeri birliğe ait duvardan atlayarak yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini ve akabinde de hemen tutuklandığını söyledi. Akşaoğlu, zanlı üzerimde ilk etapta yapılan aramada, giydiği ceketin içerisinde 50 adet turuncu renkte uyuşturucu madde olduğuna inanılan hap ele geçirildiğini kaydetti. Zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifadede bulunarak suçunu kabul ettiğini belirten Akşaoğlu, zanlının söz konusu hapları Kıbrıs’ın güneyinde ismini bilmediği bir Türk’ten 230 Euro karşılığında aldığını söylediğini mahkemeye aktardı. Akşaoğlu, zanlının yasa dışı yollarla Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı yerde bulunan güvenlik kameraları ile tasarrufunda bulunan hapların laboratuvarda incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlının altı gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının altı gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.